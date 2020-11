04:03

Red Bulls Motorenplan vor dem Aus

Wie geht es für Red Bull nach der Saison 2021 weiter? Diese Frage stellt sich, seit Honda seinen Rückzug nach dem Ende der kommenden Saison angekündigt hat. Bei Red Bull möchte man die Honda-Motoren auch ab 2022 weiter einsetzen. Doch dafür müsste die Entwicklung nach 2021 eingefroren werden, denn eine solche könnte Red Bull nicht leisten. Das Problem: Ferrari und Renault sind gegen diesen Plan.



Bei Mercedes würde man zwar zustimmen, doch Toto Wolff weiß: "Wenn zwei Motorenhersteller nicht zustimmen, dann wird es nicht passieren." Was bedeutet das also für Red Bull? Denn man hat bereits klargestellt, dass man kein klassisches Kundenteam sein wolle. Und von Mercedes würde man sowieso keine Antriebe bekommen. Blieben also ohnehin nur Renault und Ferrari.



Die Optionen scheinen immer mehr zu schwinden.