Raceday!

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Es ist endlich soweit, das Rennen in Istanbul steht auf Plan! Kann Lewis Hamilton von P11 eine Aufholjagd starten? Nutzt Max Verstappen seinen Vorteil? Und wie wird das Wetter? Die Antwort gibt es in den kommenden Stunden. Zur Erinnerung: Rennstart ist heute bereits um 14:00 Uhr!



Ruben Zimmermann begleitet Dich an dieser Stelle erneut durch den Tag