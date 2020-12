02:49

Die letzte Rennwoche 2020

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Newstickers! Der Große Preis von Sachir liegt hinter uns, und wir starten rein in die letzte Rennwoche der Saison 2020, denn bereits am kommenden Wochenende steht das Saisonfinale in Abu Dhabi auf dem Plan. Vorher wollen wir aber unter anderem noch einige Geschichten aus Bahrain aufarbeiten.



Ruben Zimmermann wird dich dabei erneut durch den Tag begleiten. Für Fragen, Kritik und Anregungen stehen dir wie üblich unser Kontaktformular und unser Twitter-Hashtag #FragMST zur Verfügung. Deine Meinung zum Rennen kannst du uns weiterhin unter #SagsMST mitteilen. Dann auch gleich mal los!