Formel-1-Liveticker: Russells Williams-Jahre aktuell ein Vorteil?

Russells Williams-Jahre aktuell ein Vorteil?

Diese Theorie stellt zumindest Jacques Villeneuve in den Raum. Der Weltmeister von 1997 schreibt in seiner Kolumne auf 'Formule1.nl': "George Russell kann bis zu einem gewissen Grad mit dem [Mercedes-]Auto umgehen."



"Vielleicht liegt das an seinen Jahren bei Williams, wo er auch ein schwieriges Auto fahren musste. Aber Lewis Hamilton kommt überhaupt nicht klar", so der Kanadier in Anspielung auf Hamiltons Q1-Aus zuletzt in Saudi-Arabien.



"Er hatte immer ein perfektes Auto. Er musste nie pushen, weil sie so viel schneller waren", sagt er über die Situation von Hamilton und Mercedes in den vergangenen Jahren. Das Auto passe aktuell nicht zu Hamiltons Fahrstil.



Fairerweise muss man allerdings sagen, dass Hamilton beim Auftakt in Bahrain noch vor Russell gelandet war.