Imola-Qualifying in der Analyse: Wie Leclerc die Pole-Chance vergab

Sainz "nicht so weit weg" von Leclerc

38 Punkte liegt der Spanier in der WM bereits hinter seinem Teamkollegen. Er betont allerdings, dass ihm "nicht viel" auf den Monegassen fehle. Er erinnert: "Ich habe in allen drei Rennen um die Poleposition gekämpft."



"Charles hat natürlich einen außergewöhnlichen Job mit diesem Auto gemacht. Ich denke, er macht als Fahrer den Unterschied. Aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht so weit weg bin", stellt der Spanier klar.



Es gehe lediglich um "Details", die er hinbekommen müsse, um mit seinem Teamkollegen auf Augenhöhe zu sein. "Sobald es 'Klick' macht, [...] wird der Rest des Jahres viel einfacher werden", ist sich Sainz sicher.



In der WM liegt er umgerechnet aber eben schon mehr als einen Rennsieg hinter Leclerc. Das muss man erst einmal wieder aufholen.