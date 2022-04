Formel-1-Liveticker: Schwerer Unfall von Mick Schumacher

Was bisher geschah ...

Den gestrigen Tag haben Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll in diesem Video noch einmal für Dich zusammengefasst. Sportliche Themen spielten dabei natürlich dieses Mal nur eine unterordnete Rolle. Folgendes stand auf der Tagesordnung:



- Drohnenangriff auf Aramco in Dschidda

- Spekulationen um Sebastian Vettel

- Das Freie Training beim Grand Prix von Saudi-Arabien



In Dschidda wurde derweil bis spät in die Nacht hinein noch weiter diskutiert. Wie gestern bereits von uns prognostiziert, kamen dabei aber auch die Fahrer letztendlich zu dem Schluss, dass der Grand Prix planmäßig fortgesetzt wird.



Wir hoffen einfach mal, dass wir heute wieder mehr über den Sport sprechen können.

