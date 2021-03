05:30

Schumacher: Vettel kann einem leidtun

"Für Sebastian kann es einem fast ein bisschen leidtun", meint Ralf Schumacher bei 'Sky' zu den Testfahrten des Heppenheimers. Vettel konnte an allen drei Tagen am wenigsten Kilometer aller Fahrer abspulen und liegt laut eigenen Angaben rund "hundert Runden" im Rückstand. Das ist vor allem aufgrund seines Teamwechsels zu Aston Martin alles andere als ideal.



"Wir wissen aus dem vergangenen Jahr, dass Sebastian Vettel nicht nur, was das Team betrifft, wahnsinnig sensibel ist, sondern er muss auch Vertrauen ins Auto haben. Und was passiert jetzt? Die ganzen neuen Systeme wie das Lenkrad konnte er gar nicht richtig testen." Der Automatismus im Fahrzeug sei essenziell, weiß Schumacher aus eigener Erfahrung. Denn nur dann habe der Pilot zusätzliche Kapazitäten frei.



"Der arme Sebastian kommt jetzt in ein komplett neues Auto. Er hat schon gesagt, dass sich das Lenken anders anfühlt und er nicht so happy ist. Und dann wird ihm auch noch die Möglichkeit genommen, sich drauf einzustellen." Vettel selbst geht davon aus, dass er rund fünf Rennen brauchen wird, um sich im neuen Umfeld und neuen Auto eingewöhnt hat.