Perez: Bei Red Bull will jeder gewinnen!

Los geht es heute mit Sergio Perez, der von seinem neuen Arbeitgeber begeistert ist. "Red Bull ist ein sehr großes Team. Man spürt die Leidenschaft für das Gewinnen. Jeder, der hier arbeitet, ist darauf programmiert, zu gewinnen. Gewinnen ist alles. Bei Racing Point war das etwas anders, denn wir hatten nicht das Team und auch nicht das Auto dafür", berichtet er bei 'Beyond The Grid'.



"Die Einstellung ist anders, weil es [bei Racing Point] darum ging, das beste Ergebnis zu holen. Aber hier bedeutet das beste Ergebnis, zu gewinnen! Das ist gut, alle sind sehr motiviert", so Perez, der diese Einstellung begrüßt. "Ich bin sehr erfolgshungrig. Ich weiß, dass ich eine Möglichkeit habe, die nur einmal im Leben kommt. Ich will das Beste daraus machen", erklärt er.