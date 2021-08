04:28

Und die Protagonisten? Gaaaanz entspannt ...

Lewis Hamilton ließ erst gestern in den sozialen Medien mit einem Ginger Ale in der Hand (wie er betonte) wissen: "Ich versuche, jeden Tag in Dankbarkeit zu leben. Ich bin dankbar für die Zeit, die ich frei hatte, aber jetzt geht es wieder los! Wer ist bereit für diese zweite Hälfte?"



Auch Titel-Herausforderer Max Verstappen wirkt vor der nächsten Runde ausgeglichen. "Meine Sommerpause war gut", verrät er. "Es war schön, ein paar Wochen frei zu haben, um sich etwas auszuruhen, und natürlich war es cool, etwas Zeit auf den Jetskis zu verbringen, es macht viel Spaß, auf dem Wasser zu sein!"



"Es fühlt sich gut an, wieder da zu sein", betont er aber auch. "Ein Triple Header ist eine Menge Rennen hintereinander, aber das ist für alle gleich, und es gibt eine Menge toller Strecken, auf die man sich freuen kann."