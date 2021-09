02:08

Trainingstag

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Nach dem gestrigen Medientag stehen heute die ersten Runden der Königsklasse in Zandvoort seit 1985 auf dem Plan! Um 11:30 Uhr geht es los mit dem ersten Training, und hier im Ticker werden wir dich wie gewohnt bis zum Abend durch den Trainingstag in den Niederlanden führen.



