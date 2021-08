04:48

Ralf Schumacher: "Was macht er als Teamchef?"

Die Aussagen von Steiner nach dem Crash von Mick Schumacher kamen nicht bei jedem gut an. Ralf Schumacher äußerte auf 'Sky' Kritik an der Teamführung und der Kommunikationsstrategie des Teamchefs. "Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt überrascht, was Günther Steiner da macht. Human Ressource Management: setzen, sechs!"



Denn aus Sicht des Ex-Rennfahrers gehe man so nicht mit einem jungen Fahrer in der Öffentlichkeit um. "Er sagt selbst, dass er mit Mick noch gar nicht gesprochen hat, geht an die Medien, kritisiert seinen Fahrer, der sich eh schon entschuldigt hat. Mehr kann man nicht machen."



Schumacher zeigte sich daher "sehr enttäuscht" über dieses Verhalten. Und er merkte an: "Wenn man es so sieht, da können wir auch gleich mal öffentlich werden: Seit drei Jahren fährt [Steiner] hinterher. Was macht er denn als Teamchef? Da redet man auch nicht öffentlich drüber."



Nachsatz: "Nochmal: Das gehört einfach nicht hierhin. Da hat Günther Steiner einen absoluten Fehler gemacht, es tut mir leid."