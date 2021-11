03:36

Raceday!

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Ja, wir wären dieses Mal gerne sportlich in den Rennsonntag gestartet. Leider liegt der Fokus aber wieder einmal auf den Stewards, denn bevor wir uns auf das erste Formel-1-Rennen in Katar freuen können, müssen wir erst einmal die Frage klären, ob Verstappen, Sainz und Bottas noch eine Startplatzstrafe bekommen.



