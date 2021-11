02:10

Surer: "Tagesform" entscheidet im WM-Kampf

Wir haben ein neues Video mit unserem Experten Marc Surer aufgenommen! In diesem erklärt der ehemalige Formel-1-Pilot unter anderem, dass es in den verbleibenden zwei Rennen im WM-Duell nicht mehr darauf ankomme, welches Auto auf welcher Strecke einen vermeintlichen Vorteil habe. "Ich kann kein Muster mehr erkennen seit den letzten paar Rennen", verrät er.



"Es geht einfach darum: Wie ist die Tagesform? Wie ist das Handling? [...] Ich glaube nicht, dass es jetzt noch auf ein Prinzip ankommt, wie die Strecke ist, sondern auf die Tagesform", prophezeit er und erklärt im Hinblick auf das kommende Rennen: "Grundsätzlich ist es so, dass die langen Geraden, die wir in Saudi-Arabien haben, Mercedes-Land ist."



Aber eben nur in der Theorie. Und die war zuletzt kaum noch etwas wert ...