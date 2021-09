04:09

Toto Wolff lobt: Valtteri Bottas "besser denn je"

Sehen wir aktuell den besten Valtteri Bottas aller Zeiten? Die Ergebnisse der Saison 2021 lassen das nicht unbedingt vermuten. Seit dem Russland-GP 2020 ist der Finne inzwischen ohne Sieg. Das ist mittlerweile ein Jahr her. Trotzdem lobt Mercedes-Teamchef Toto Wolff vor Sotschi 2021: "Valtteri fährt derweil besser denn je, was er in Monza bewiesen hat."



"Valtteri zeigte eine überragende Leistung und fuhr ein starkes Ergebnis ein", sagt der Österreicher im Rückblick auf den Italien-GP, bei dem Bottas von ganz hinten startete und am Ende noch Dritter wurde. Obwohl Bottas das Team nach der Saison verlassen wird ist Wolff überzeugt: "Er wird an jedem Wochenende vollen Einsatz geben."



Mal schauen, wie es auf Bottas' Paradestrecke in Russland läuft.