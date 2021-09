02:32

Wolff schlägt drittes Auto für Nachwuchs vor

Was kann die Formel 1 tun, um den Nachwuchs besser zu fördern? Stefano Domenicali hat in diesem Zusammenhang vorgeschlagen, dass die Teams an den Freitagen verpflichtend einen jungen Piloten ins Auto setzen sollten. Und auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat eine Idee. "Wir müssen sicherstellen, dass junge, talentierte Fahrer eine Chance kriegen können", betont er.



"Ich war stets dafür, nicht nur die notwendigen Freien Trainings zu absolvieren, sondern auch ein, zwei Rennen abzuhalten, in denen Rookies fahren müssen", verrät Wolff und erklärt: "Sie könnten damit Teil der Konstrukteurswertung sein. Oder, noch radikaler und sofern es finanziell mögich ist: Wir könnten ein drittes Auto einsetzen und dort verbindlich einen Rookie reinsetzen."



"Auf einmal hast du dann eine Startaufstellung mit 30 Fahrzeugen. Kleinere Teams können diese Cockpits mit Geldern des Fahrers oder durch Sponsoren finanzieren lassen. Das könnte interessant sein", so der Österreicher.