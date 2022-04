Formel-1-Liveticker: Verpasst Sebastian Vettel auch den Saudi-Arabien-GP?

Vettel auch in Dschidda nicht am Start?

Die große Frage vor dem Wochenende ist: Ist Sebastian Vettel wieder fit für einen Einsatz in Dschidda? Seit seinem positiven Coronatest am vergangenen Mittwoch haben wir nichts über Vettels Zustand gehört. Theoretisch könnte sich der Aston-Martin-Pilot freitesten, sollte er fit sein.



Nach Informationen von RTL konnte Vettel das aber noch nicht tun. 15 Uhr MESZ hätte Vettel morgen den ersten Fahrtermin und muss bis dann in Dschidda sein. Die Zeit rennt, denn ohne Grünes Licht kommt er auch nicht in einen Flieger nach Saudi-Arabien.