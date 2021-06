05:10

Verstappen ärgert sich über "Baguette"-Randsteine

Wir beginnen heute mit einem der Gesprächsthemen an diesem Wochenende: den "Baguette"-Ransteinen. Die Kerbs, vor allem am Ausgang von Kurve 2, haben gestern nämlich Schäden an mehreren Autos verursacht. Mercedes und Red Bull haben sich bei der FIA beschwert, doch Rennleiter Michael Masi bleibt hart. Es gab keine Änderungen über Nacht.



Im zweiten Freien Training hat es Max Verstappen erwischt, sein Frontflügel wurde beim Drüberfahren der gelben Kerbs beschädigt. Daher ärgert er sich später bei 'Ziggo Sport': "Stellen wir stattdessen lieber einfach eine Mauer auf", fordert er.



"Das wäre besser, und die Fahrer würden nicht mehr so oft daneben fahren. Bei mir selbst war der Schaden groß. Das kostet viel Geld und ist einfach unnötig. Du fährst ja nicht absichtlich raus - das ist nicht einmal schneller. Aber es ist bedauerlich, wenn der Schaden so groß ist."



