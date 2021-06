03:41

Verstappen: Hamilton muss jetzt richtig kämpfen

Der Kampf um die Weltmeisterschaft hat sich in den vergangenen Wochen vor allem zu einem Kampf der Worte verwandelt. Mentale Stärke ist in der Formel 1 besonders wichtig. Denn unter Druck passieren Fehler, auch einem siebenmaligen Weltmeister wie Lewis Hamilton. Verstappen führt das bei 'ServusTV' darauf zurück, dass der Brite schon lange keinen so harten Kampf mehr austragen musste.



"In den vergangenen paar Jahren hat er keinen richtigen Kampf um die Weltmeisterschaft fahren müssen, dieses Jahr ist es ganz anders. Es ist nicht nur sein Teamkollege, sondern jetzt auch ein anderes Team, [das er schlagen muss]. Die wissen schon, dass wir Vollgas geben und ans Limit gehen."