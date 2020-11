02:18

Verstappen kritisiert Red-Bull-Strategie

P2 gestern für den Niederländer. Doch der glaubt, dass man Mercedes und Lewis Hamilton das Leben etwas zu leicht gemacht hat. "Wir haben bei der Strategie keinen guten Job gemacht"; ärgert er sich und erklärt: "Zunächst einmal hätten wir beim ersten Run früher stoppen sollen. Wir haben Mercedes früher stoppen lassen, was ich nicht verstehe."



"Da haben sie zwei Sekunden oder so gewonnen. Dann muss man versuchen, die Lücke auf dem harten Reifen zu schließen, was auch ziemlich gut geklappt hat. [...] Aber dann haben wir das wieder verloren", winkt er ab und erklärt: "Wir hatten die Reifen, um [bei der Strategie] aggressiver zu sein. Aber wir waren es nicht."



Red Bull hatte fürs Rennen noch einen harten Reifen mehr als Mercedes, konnte diesen Vorteil aber nicht nutzen.