05:11

Schafft Red Bull beim Heimspiel das Double?

Nach seinem souveränen Sieg vor heimischer Kulisse auf dem Red-Bull-Ring konnte sich Max Verstappen entspannt zurücklehnen. Wie mein Kollege Stefan Ehlen in seiner Kolumne gestern erklärt hat, wird der Niederländer sehr gut geschlafen haben. Denn er hat die Gewissheit: Der WM-Titel ist zum ersten Mal in seiner Karriere nicht unerreichbar.



Auf 18 Zähler Vorsprung hat Verstappen seine Führung in der Fahrer-WM ausgebaut. Das Momentum haben die Bullen auf ihrer Seite. Der perfekte Zeitpunkt also für einen Doppelerfolg vor orangem Fahnenmeer kommendes Wochenende, oder?



"Wir werden jetzt nach dem Rennen alles analysieren. Ich denke, nächstes Wochenende wird es ein bisschen enger sein, weil alle besser verstehen, was passiert ist." Helmut Marko geht dennoch davon aus, dass Red Bull auch beim zweiten Heimspiel dominiert, aufgrund der weicheren Reifen.



"Ich gehe davon aus, dass mit den weicheren Reifen wir dieselbe Dominanz, oder vielleicht sogar mehr, ausüben können", meinte der Steirer am Sonntag bei 'ServusTV'. "Das wird interessant werden, wie wir damit umgehen. Außerdem müssen wir abwarten, wie das Wetter wird", betont Verstappen.



Nachsatz: "Klar hatten wir ein gutes Auto, und ich hoffe, dass wir an diese Form nächstes Wochenende anknüpfen werden."