Wusste Red Bull, dass Verstappen schuld war?

Zu Beginn geht es natürlich noch einmal um den Unfall zwischen Hamilton und Verstappen. Sorry, falls Du davon genug hast, aber das Thema wird uns sicher noch einige Zeit begleiten. Bereits gestern haben wir darüber berichtet, dass es von Red Bull offiziell heißt, dass man mit der Strafe gegen Verstappen nicht einverstanden sei.



Bei Mercedes vermutet man jedoch, dass die Bullen ganz genau wissen, dass der Niederländer den Crash verursacht hat. Andrew Shovlin erklärt: "Wenn man bedenkt, dass Helmut [Marko] und Christian [Horner] nicht versucht haben, Lewis die Schuld zu geben, dann scheinen sie zu wissen, dass Max hier falsch gehandelt hat."



Hintergrund: "Sie versuchen bei jeder Gelegenheit, Lewis die Schuld zu geben", so Shovlin. In der Tat waren die Stimmen aus dem Red-Bull-Lager dieses Mal auffällig ruhig - vor allem im Vergleich zum Crash in Silverstone ...

Foto: Motorsport Images

Runde 26 im Italien-Grand-Prix 2021 in Monza: Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton kommt aus der Box, Red-Bull-Fahrer Max Verstappen von hinten an - und beide fahren Seite an Seite in Kurve 1. Was dann passiert, zeigen wir hier, Bild für Bild!