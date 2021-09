02:09

Achtung: Zeitverschiebung!

Ja, es ist mal wieder eines dieser Wochenenden ;-) In Sotschi ist es jetzt bereits kurz nach 9:00 Uhr, weshalb für uns in den kommenden Tagen alles etwas früher als gewohnt beginnt. Die PK mit allen 20 Fahrern fängt heute zum Beispiel bereits um 11:30 Uhr unserer Zeit an. Und auch an den kommenden Tagen verschiebt sich alles um eine Stunde. Hier die Übersicht:



Freitag:

1. Freies Training: 10:30 Uhr MESZ

2. Freies Training: 14:00 Uhr MESZ



Samstag:

3. Freies Training: 11:00 Uhr MESZ

Qualifying: 14:00 Uhr MESZ



Sonntag:

Rennen: 14:00 Uhr MESZ