Verstappen: "Würde gerne im Team bleiben"

Wir beginnen heute mit den WM-Führenden: Red Bull. Motorsportkonsulent Helmut Marko und Spitzenreiter Max Verstappen waren vor wenigen Tagen bei 'ServusTV' zum Interview geladen. Unter anderem wurden die beiden Herren auf ihre gemeinsame Zukunft angesprochen.



Verstappen hat im Januar des Vorjahres eine Vertragsverlängerung bis Ende 2023 unterschrieben, wird die Beziehung auch tatsächlich so lange halten? "Von unserer Seite ist es ganz einfach: Wir müssen ihm nur ein wettbewerbsfähiges Paket hinstellen, dann glaube ich können wir uns seiner Dienste sicher sein", meint Marko.



Verstappen stimmt zu: "So ist es." Denn er fühle sich wohl bei Red Bull und würde gerne noch "zehn, 15 Jahre" für das Topteam fahren. "Ich würde gerne im Team bleiben." Die gemeinsamen Erfolge in der aktuellen Saison dürften wohl auch dazu beitragen.