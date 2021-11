03:13

Das passiert gerade rund um die Mercedes-Revision!

Während sportlich die ersten Formel-1-Runden in Katar im Zentrum des Interesses stehen, dreht sich abseits der Rennstrecke natürlich weiterhin alles um die Frage, ob Max Verstappen für seine Aktion in Brasilien nachträglich noch eine Strafe kassieren wird. Im Laufe des heutigen Freitags wollen die Stewards entscheiden, ob der Fall neu aufgerollt wird.



Wie der aktuelle Stand der Dinge ist, dass haben unser Chefredakteur Christian Nimmervoll und Kevin Scheuren gestern in unserem obligatorischen Analysevideo zum Medientag zusammengefasst. Hier im Ticker behalten wir die Entwicklungen natürlich genau im Auge und werden Dich sofort informieren, sobald es Neuigkeiten gibt!