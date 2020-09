03:05

Warum Hamilton doch keine Strafpunkte bekam

Das sorgte gestern für Verwirrung. Ursprünglich hatte Hamilton zwei Strafpunkte bekommen - einen pro Zwischenfall. Doch die Rennkommissare wandelte diese nachträglich in eine Strafe gegen das Team um. Rennleiter Michael Masi erklärt: "Die Kommissare haben nach dem Rennen Vertreter des Teams und den Fahrer mit der Nummer 44 angehört. Da wurde klar, dass es eine Instruktion des Teams an Lewis war, wo er den Übungsstart machen soll."



"Auf Basis davon haben die Kommissare die Strafpunkte für beide Entscheidungen zurückgezogen, weil sie finden, dass diese unter diesen Umständen nicht angemessen sind. Das Ergebnis ist eine Strafe in der Höhe von 25.000 Euro für die falsche Anweisung. Ja, Lewis ist das Auto gefahren. Aber dass er von seinem Team falsch instruiert wurde, hat eine wesentliche Rolle gespielt", so Masi.