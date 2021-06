04:31

Aston Martin: Vettel "hatte doppelt Pech"

Wir starten rein in diesen Tickertag mit Aussagen von Aston-Martin-Teamchef Otmar Szafnauer. Er hat gestern Abend bestätigt, dass der Fehler von Sebastian Vettel auf dessen schnellsten Q2-Runde "drei bis vier Zehntel" gekostet hat. "Es ist schade, dass seine Räder blockiert haben." Denn Vettel fehlten am Ende nur 0,029 Sekunden auf den Einzug in die Top 10, weil er aufgrund des Unfalls von Daniel Ricciardo nicht nachlegen konnte.



"Er hatte also doppelt Pech." Immerhin kann sich Vettel heute auf dem Grid aber als Elfter seine Startreifen frei aussuchen. "Das könnte ein kleiner strategischer Vorteil sein", glaubt auch Szafnauer. Sein Schützling solle sich jedenfalls aus all dem Chaos, das passieren werde, heraushalten. "Wir sollten versuchen, gute Punkte einzufahren."