Medientag

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Es geht Schlag auf Schlag und nach Spa steht an diesem Wochenende in Zandvoort das zweite Rennen des Triple-Headers Belgien/Niederlande/Italien auf dem Programm. Los geht es am heutigen Donnerstag wie gewohnt mit dem Medientag mit zahlreichen Medienrunden und der üblichen XXL-Pressekonferenz.



Ruben Zimmermann begleitet Dich an dieser Stelle heute und in den kommenden Tagen durch das Wochenende und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden kannst Du wie gewohnt unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findest Du uns auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube, und für Fragen steht Dir zudem unser Twitter-Hashtag #FragMST zur Verfügung. Auf geht's!