Berger: Vettel bein Aston Martin kein Titelkandidat

Los geht es heute mit dem Thema Sebastian Vettel und dessen Zukunft bei Aston Martin. Im Interview mit 'FOCUS Online' erklärt der langjährige Formel-1-Pilot Gerhard Berger: "Man kann nicht erwarten, dass Aston Martin in den nächsten Jahren ein ernsthafter Titelanwärter wird. Aber ich glaube, dass man ohne weiteres Rennen gewinnen kann. Schauen wir uns Monza an: Wenn ein Lance Stroll aufs Podium fährt, dann hätte Sebastian als viermaliger Weltmeister natürlich noch mehr aus dem Auto geholt."



Berger selbst hätte Vettel zum Rücktritt geraten. Er erklärt: "Nachdem die Türen bei Red Bull und Mercedes aber geschlossen waren und die Situation bei Ferrari so ist, wie sie ist, war eigentlich fast nur zu empfehlen: viermal Weltmeister, wunderschöne Karriere, einer der Besten aller Zeiten - mach was anderes." Aston Martin sei aber zumindest "das einzige Team, das ansonsten noch Siegchancen in der Zukunft hat". Berger erklärt daher: "Wenn er das Bedürfnis hat, weiterzufahren, ist es die richtige Lösung."