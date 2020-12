02:40

Wer ersetzt Lewis Hamilton bei Mercedes?

Zunächst einmal auch an dieser Stelle gute Besserung an den Weltmeister! Die große Frage lautet nun natürlich, wer ihn am Wochenende bei Mercedes ersetzen wird. Offizielle Ersatzfahrer des Teams sind Stoffel Vandoorne und Esteban Gutierrez. Zwar hat Mercedes mit Esteban Ocon und George Russell auch zwei eigene Junioren in der Formel 1. Allerdings sind diese an Renault beziehungsweise Williams gebunden. Und es dürfte nicht so leicht werden, die dort für ein Rennen aus ihrem Vertrag zu bekommen.