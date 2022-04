Formel-1-Liveticker: Wie lange bleibt Vettel noch motiviert?

Wie lange bleibt Vettel noch motiviert?

Die Frage stellt sich Experte Marc Surer, nachdem der Saisonstart für Aston Martin völlig in die Hose gegangen ist. "Vettel weiß, dass sich der Erfolg mit Aston Martin nicht so schnell einstellen wird", sagt er bei 'Sport1'.



"Es spricht aber für seinen kämpferischen Charakter, dass er nach seiner Corona-Erkrankung in Melbourne zurückkommt, obwohl die Erfolgsaussichten gering sind. Doch wie lange bleibt er motiviert?", fragt sich Surer.



"Diese Frage kann nur er beantworten. Denn beweisen muss er nichts mehr", erinnert er. Vettel fährt am Wochenende sein erstes Saisonrennen 2022, nachdem er die ersten beiden Läufe verpasst hatte.



Aston Martin ist neben Williams das einzige noch punktlose Team in diesem Jahr.