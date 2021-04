04:46

Horner: Psychologische Spielchen von Mercedes

Wir starten rein in diese Woche mit einem Thema, das die Formel 1 aktuell bestimmt: das WM-Duell Mercedes gegen Red Bull. In den ersten beiden Saisonrennen hätten die Kämpfe der beiden Topteams nicht spannender sein können. Aber wer ist nun eigentlich der Favorit auf den Titel? Nach wie vor schieben sich die beiden Kontrahenten diese Rolle gegenseitig zu.



Red-Bull-Teamchef Christian Horner glaubt, dass Mercedes sein Team damit unter Druck setzen möchte - indem man Red Bull als klaren Favoriten für diese Saison bezeichnet. "Natürlich versucht man dadurch Erwartungen zu schüren und auf uns Druck auszuüben", will Horner das psychologische Spielchen von Toto Wolff durchschaut haben.



"Natürlich will Toto Red Bull als Favoriten ausmachen, um den Eindruck zu erwecken, dass [Mercedes] aufholen und jagen müsse", meint der Teamchef gegenüber meinen britischen Kollegen.