Wie geht es mit Nico Hülkenberg weiter?

Nico Hülkenberg ist in diesem Jahr nicht nur Reservepilot bei Aston Martin (und Mercedes), er sitzt auch in der Kommentatorenkabine bei ServusTV. Der Deutsche war auch am vergangenen Wochenende beim Grand Prix von Portugal im Einsatz und wurde von Kommentator Andreas Gröbl während des Rennens auch auf seine Zukunft angesprochen.



Wie steht es um ein Comeback des "Hulk" 2022? Natürlich sei er derzeit mit jenen Teams in Kontakt, mit denen er aktuell zusammenarbeitet, meint er zunächst. "Vertragsgespräche oder Gespräche über Möglichkeiten und Optionen fürs nächste Jahr oder die Zukunft, die werden dann hoffentlich in baldiger Zukunft anfangen", merkt er außerdem an. Aktuell sei es noch "ziemlich ruhig". Wir dürfen also gespannt sein!