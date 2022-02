03:58

Doppelter Shakedown

Nicht nur in Grove wird es heute spannend. Bereits gestern haben wir darüber berichtet, dass AlphaTauri heute den Shakedown des neuen AT03 absolvieren wird. Und nun melden die italienischen Kollegen aus unserem Netzwerk, dass auch der neue Alfa Romeo - der offiziell noch gar nicht präsentiert wurde - in diesen Stunden in Fiorano zum ersten Mal auf die Strecke gehen soll.



Wir behalten das natürlich genau im Auge und werden Dich hier nach Möglichkeit mit entsprechenden Aufnahmen versorgen!