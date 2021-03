07:04

Das nächste neue Auto!

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Formel-1-Livetickers. Die Auto-Präsentationen kommen weiter Schlag auf Schlag. Nachdem in dieser Woche bereits Mercedes, Alpine, Aston Martin und Haas an der Reihe waren, erwarten wir heute den Launch des Williams FW43B. Um 15:00 Uhr wird es einen speziellen Launch mit besonderen Augmented-Reality-Elementen geben.



Ruben Zimmermann begleitet dich an dieser Stelle erneut durch den Tag und für Fragen, Kritik und Anregungen stehen dir wie gewohnt unser Kontaktformular und unser Twitter-Hashtag #FragMST zur Verfügung. Auf geht’s!