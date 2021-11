03:15

Wolff: WM-Entscheidung durch Unfall?

Der Mercedes-Teamchef hat der 'Daily Mail' ein spannendes Interview gegeben, in dem er im Hinblick auf den WM-Kampf zwischen Hamilton und Verstappen erklärt: "Wenn es beim letzten Rennen in Abu Dhabi das Szenario geben sollte, dass sie gegeneinander um den Titel fahren, dann wird derjenige, der [in der WM] vorne ist, absolut das gleiche versuchen wie in den Senna-Prost-Jahren."



Er meint also, dass der Titel durch einen Unfall entschieden werden könnte. Als Beleg dafür nennt er den Crash der beiden in Monza. "Verstappen hat Lewis aus dem Rennen genommen, weil der ihn überholte und schneller war. Das ist total verständlich. [...] Wir haben es bei Schumacher und Villeneuve gesehen und bei Senna und Prost zweimal", erinnert Wolff.



Wir sind gespannt, ob er mit seiner Prognose Recht behält!