05:05

Niki Lauda hat gesagt: "Helmut ist unsere beste Waffe"

Wir starten mit interessanten Aussagen von Mercedes-Teamchef Toto Wolff in diesen Tickertag. Der Österreicher hat vor dem Grand-Prix-Wochenende in Monaco der 'FAZ' ein Interview gegeben. Darin wurde er unter anderem auf die verbalen Scharmützel zwischen Red Bull und Mercedes angesprochen. Besonders Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko stichle schon mal gegen seinen Landsmann, so die Annahme.



Das liege daran, so Wolff, dass die Mannschaft aus Milton Keynes "enorm" unter Druck stehe. "Helmut Marko stichelt schon mal." Das sei aber ein Vorteil für Mercedes, glaubt der Teamchef. "'Helmut ist unsere beste Waffe.' Das hat Niki Lauda immer gesagt." Denn jeder verbale Angriff stärke Mercedes als Team nur noch mehr.