Mercedes sieht Red Bull weiter vorne

Auch in den zweieinhalb Wochen seit dem Saisonauftakt in Bahrain hat sich die Sichtweise des Weltmeisters nicht geändert. Man sieht sich aktuell hinter Red Bull. "Wir haben das erste Rennen gewonnen, aber wir machen uns keine Illusionen, dass dies eine unkomplizierte Saison wird. Dem Auto fehlt es auf einer Runde noch an Pace und Red Bull scheint aktuell vorne zu liegen", so Teamchef Toto Wolff.



"Wir geben alles, um die Lücke zu schließen, und diese Herausforderung finden wir reizvoll", betont der Österreicher und ergänzt im Hinblick auf Imola: "Die Strecke ist relativ schmal, was Überholmanöver erschwert, aber dadurch liegt ein größerer Fokus auf der Strategie und das Qualifying wird umso wichtiger." Und gerade im Qualifying hatte Mercedes in Bahrain Nachteile gegenüber Red Bull.