Formel-1-Liveticker: Wolff & Wittich: "Wenn das der größte Fehltritt bleibt ..."

Schmuckverbot: Hamilton pfeift darauf

Am Wochenende wurde eine umstrittene neue Regel zum Thema. In den Notizen vor dem Australien-Event stand plötzlich, dass Fahrer aus Sicherheitsgründen keinen Schmuck tragen dürfen. Das zog heftige Diskussionen am Freitag unter den Fahrern nach sich.



Lewis Hamilton missachtete das neue Gebot und fuhr trotzdem mit dem Schmuck weiter - und wird es auch weiterhin tun. "Ich habe nicht vor, sie zu entfernen", betont er. "Ich denke, es gibt persönliche Dinge. Man sollte so sein können, wie man ist."



Auch habe er Schmuck - etwa im rechten Ohr - der sich nicht so einfach entfernen lasse. "Ich müsste es abschneiden oder so. Also wird es bleiben", stellt er klar. Die Konsequenzen bei Verstoß? Noch unklar.