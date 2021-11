02:21

Wolff: Niederlage 2021 wäre "nicht das Ende der Welt"

Der Kampf um den WM-Titel 2021 ist auf Messers Schneide. Ob Max Verstappen oder Lewis Hamilton den Titel gewinnen wird, ist noch völlig offen. Hamilton geht mit einem Defizit von acht Punkten in die letzten beiden Rennen und für Motorsportchef Toto Wolff wäre eine Niederlage kein Weltuntergang.



"Wenn man mir vor der Saison gesagt hätte, dass die Entscheidung in Saudi-Arabien oder beim Saisonfinale fällt, hätte ich das genommen", sagt Wolff. "Wir waren am Anfang etwas im Hintertreffen und einfach nicht gut genug, und die Regeln haben uns nicht in die Karten gespielt. Aber das nehmen wir so hin."



Sollte Mercedes die WM verlieren, "wird uns das vielleicht ein oder zwei schlaflose Nächte kosten. Das wäre ärgerlich, aber wir können es verkraften, es ist nicht das Ende der Welt", so der Österreicher. "Wir werden stark zurückkommen, aber ich will nichts vorwegnehmen, von daher: Wir würden nächste Saison stark zurückkommen."