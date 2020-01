11 berühmte Rennen, bei denen man sich nicht an den Sieger erinnert

Spa 1991 1 / 22 Foto: : Sutton Images Zumindest in Deutschland dürfte sich jeder Formel-1-Fan an das Rennen in Belgien am 25. August 1991 erinnern. Denn damals gibt ein gewisser Michael Schumacher sein Debüt in der Königsklasse. Das endet aber bereits nach wenigen Metern. Und wer kann anschließend eigentlich gewinnen?

Spa 1991 2 / 22 Foto: : Ercole Colombo Im Zweifel tippt man in solchen Fällen einfach auf den Weltmeister - und so ist es in diesem Fall tatsächlich auch. Ayrton Senna schnappt sich seinen sechsten Sieg im elften Saisonrennen. Wie "Schumi" hat auch der Brasilianer mit einem technischen Problem zu kämpfen. Er schleppt seinen McLaren-Honda allerdings ins Ziel.

Nürburgring 1976 3 / 22 Foto: : LAT Images Dieses Rennen geht aus den komplett falschen Gründen in die Formel-1-Geschichte ein. Jeder Fan erinnert sich beim Stichwort "Nordschleife" sofort an den schweren Feuerunfall von Niki Lauda. Das Rennen wird anschließend abgebrochen - allerdings noch einmal gestartet.

Nürburgring 1976 4 / 22 Foto: : Sutton Images Auch hier triumphiert am Ende der spätere Weltmeister. Ausgerechnet James Hunt, der den Titel am Saisonende mit einem Punkt Vorsprung vor Lauda gewinnt, feiert seinen dritten von später insgesamt sechs Saisonsiegen. An diesen erinnert sich anschließend aber kaum einer. Im Kopf bleiben andere Bilder.

Istanbul 2010 5 / 22 Foto: : LAT Images Ein Sprung in die Neuzeit und zum legendären Crash zwischen Sebastian Vettel und Mark Webber. Die beiden Red-Bull-Piloten kollidieren in der Türkei, als sie auf den Plätzen eins und zwei liegen. Den Doppelsieg schnappt sich stattdessen ein anderes Team - aber welches?

Istanbul 2010 6 / 22 Foto: : Sutton Images Lachender Dritter ist in diesem Fall McLaren. Lewis Hamilton gewinnt vor seinem Teamkollegen Jenson Button. Die beiden Briten duellieren sich ebenfalls hart, vermeiden im Gegensatz zu den "Bullen" aber einen Crash. Auch dass Webber anschließend trotzdem noch Dritter wird, weiß kaum noch einer.

Suzuka 1989 7 / 22 Foto: : Sutton Images Die Mutter aller Kollisionen unter Teamkollegen gibt es bereits 21 Jahre zuvor in Japan. Alain Prost und Ayrton Senna sorgen damals für eine der legendärsten Szenen der Formel-1-Geschichte. Prost ist sofort raus, Senna kann weiterfahren, wird allerdings später disqualifiziert. Wer gewinnt also?

Suzuka 1989 8 / 22 Foto: : LAT Images Das große Profiteur heißt Alessandro Nannini. Der Italiener feiert durch das McLaren-Fiasko seinen ersten und einzigen Sieg in der Formel 1. Für Benetton ist es der erste Sieg seit 1986. Kurios: Ein Jahr später wiederholt sich das Prost/Senna-Szenario an gleicher Stelle ...

Suzuka 1990 9 / 22 Foto: : LAT Images Wieder crashen Senna und Prost, der mittlerweile zu Ferrari gewechselt ist - dieses Mal gleich nach dem Start. Im Gegensatz zum Vorjahr geht dieses Mal allerdings Senna als Weltmeister aus dem Unfall hervor. Doch eine Frage bleibt gleich: Wer gewinnt am Ende in Japan?

Suzuka 1990 10 / 22 Foto: : LAT Images Wieder Benetton! Nelson Piquet und Roberto Moreno bescheren dem Team sogar einen Doppelsieg. Für Moreno ist es ebenso das einzige Podium wie für Aguri Suzuki, der im Lola Dritter wird. Daran erinnert sich allerdings kaum einer, die Schlagzeilen schreiben an diesem Tag andere.

Silverstone 1999 11 / 22 Foto: : Sutton Images Dieses Bild haben vor allem die deutschen Formel-1-Fans bis heute im Kopf. Zu Beginn des Großen Preises von Großbritannien fliegt Michael Schumacher nach einem Bremsdefekt ab und landet im Reifenstapel. Glück im Unglück: "Schumi" kommt mit einem Beinbruch noch halbwegs glimpflich davon.

Silverstone 1999 12 / 22 Foto: : LAT Images Auch nach Schumachers Unfall und dem Neustart bleibt es chaotisch. WM-Rivale Mika Häkkinen verliert nach einem Boxenstopp ein Rad und muss anschließend aufgeben. Das Rennen gewinnt McLaren-Teamkollege David Coulthard vor Eddie Irvine und Ralf Schumacher. Das weiß heute aber kaum noch einer.

Montreal 2007 13 / 22 Foto: : Andrew Ferraro / Motorsport Images Zumindest optisch ist der Abflug von Robert Kubica in Kanada noch heftiger als Schumachers Crash in Silverstone neun Jahre zuvor. Auch hier Glück im Unglück: Kubica muss anschließend nur ein Rennen pausieren - und ist damit sogar deutlich schneller als Schumacher wieder fit.

Montreal 2007 14 / 22 Foto: : Rainer W. Schlegelmilch An den Großen Preis von Kanada 2007 erinnert man sich vor allem wegen Kubicas Crash zurück. Dabei schreibt das Rennen auch noch eine andere Geschichte, und die Formel-1-Welt erlebt den ersten Sieg eines gewissen Lewis Hamilton. Der geht an diesem Tag allerdings etwas unter.

Jerez 1997 15 / 22 Foto: : LAT Images Noch eine Kollision, die eine WM entscheidet. Der Rammstoß von Michael Schumacher gegen Jacques Villeneuve geht ebenfalls in die Formel-1-Geschichte ein. "Schumi" scheidet aus, der Kanadier fährt weiter und gewinnt die Weltmeisterschaft - allerdings nicht das Rennen!

Jerez 1997 16 / 22 Foto: : Sutton Images Hier feiert ein gewisser Mika Häkkinen seinen ersten Formel-1-Sieg. Der Finne triumphiert vor seinem Teamkollegen David Coulthard. McLaren gibt damit die Richtung für die kommenden Jahre vor, denn 1998 und 1999 wird Häkkinen jeweils Weltmeister. Daran erinnert man sich bis heute - an seinen ersten Sieg nicht so sehr.

Hockenheim 1994 17 / 22 Foto: : LAT Images Wieder ein Foto für die Geschichtsbücher. Das Bild von Jos Verstappen im brennenden Benetton geht anschließend um die Welt. Wegen des Feuerunfalls erinnern sich bis heute viele Formel-1-Fans an den Großen Preis von Deutschland 1994. Nur wenige wissen aber, wer damals gewonnen hat.

Hockenheim 1994 18 / 22 Foto: : LAT Images Nein, es ist nicht Michael Schumacher. Der spätere Weltmeister muss mit einem Motorschaden aufgeben. Der Sieg geht stattdessen an Gerhard Berger vor dem Ligier-Duo Olivier Panis und Eric Bernard. Für Ferrari ist es der einzige Saisonsieg 1994, für Ligier das letzte Doppelpodium in der Teamgeschichte.

Suzuka 2014 19 / 22 Foto: : Andrew Hone / Motorsport Images Der 5. Oktober 2014 geht als schwarzer Tag in die Formel-1-Geschichte ein. Bei einem heftigen Unfall im Regen erleidet Marussia-Pilot Jules Bianchi schwerste Verletzungen, denen er später erliegt. Der Grand Prix wird abgebrochen und nicht neugestartet.

Suzuka 2014 20 / 22 Foto: : Sutton Images Der Sieg geht so an den späteren Weltmeister Lewis Hamilton. Freude kommt an diesem Tag auf dem Podium allerdings nicht auf. Und auch rückblickend ist es der wohl der Sieg in der Karriere des sechsmaligen Champions, den er am liebsten selbst aus den Geschichtsbüchern streichen würde.

Adelaide 1994 21 / 22 Foto: : LAT Images Welcher Formel-1-Fan erinnert sich nicht an den ersten WM-Titel von Michael Schumacher? Beim Saisonfinale in Australien kommt es zum Crash mit Rivale Damon Hill. Beide sind raus und "Schumi" ist damit Weltmeister. Weniger bekannt ist, wer das Rennen anschließend gewinnt.