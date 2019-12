18-Zoll-Felgen am Formel-1-Mercedes: So sieht das aus!

Mit der Regelreform 2021 werden in der Formel 1 nicht nur Ground-Effect und eine Budgetobergrenze eingeführt, sondern auch neue Felgen. Anstelle der bisherigen 13-Zoll- werden dann 18-Zoll-Räder zum Einsatz kommen. Und die hat das Weltmeisterteam Mercedes am Sonntag und Montag in Abu Dhabi getestet.

Mercedes-Kaderfahrer George Russell drehte am Sonntag 100 und am Montag nochmal 118 Runden auf dem Yas-Marina-Circuit, der exklusiv für den Ein-Auto-Test gemietet wurde. Rundenzeiten standen dabei nicht im Vordergrund und wurden naturgemäß nicht bekannt gegeben.

Immerhin haben sowohl Mercedes als auch Pirelli auf ihren Social-Media-Kanälen Fotos vom Silberpfeil auf 18-Zoll-Rädern veröffentlicht. Dabei handelte es sich aber um Prototypen. Die schwarze Farbe wird bis 2021 selbstverständlich noch - je nach Team und Felgenhersteller - individualisiert.

Übrigens war Russells Ausfahrt nicht Pirellis erster Formel-1-Test mit 18-Zoll-Felgen. Bereits im September hatte Sergei Sirotkin in Le Castellet in einem Renault erste Testkilometer absolviert.

Die 18-Zoll-Felgen werden in der Königsklasse erst 2021 eingeführt; 2020 bleibt es noch bei den bekannten 13-Zoll-Rädern. Die Formel 2 stellt hingegen schon 2020 auf 18 Zoll um. Auch, um Erfahrungswerte für die Formel 1 zu sammeln.

Mit Bildmaterial von Pirelli (Twitter).