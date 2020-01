2020: Max Verstappen glaubt, dass er Weltmeister werden kann

Red-Bull-Pilot Max Verstappen ist zuversichtlich, dass 2020 sein Jahr in der Formel 1 werden könnte. Der Niederländer ist überzeugt, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind, um in den Titelkampf einzusteigen. Obwohl der 22-Jährige aufgrund seines Fahrtalents in allen Bewertungen meist nur hinter Weltmeister Lewis Hamilton liegt, konnte er den Mercedes-Piloten bislang nicht herausfordern.

Zwar konnte Verstappen 2019 mit WM-Rang drei sein bisher bestes Saisonergebnis einfahren - und das im ersten Jahr der Red-Bull-Honda-Partnerschaft -, auf den sechsfachen Champion fehlten jedoch 135 Zähler. In der neuen Saison soll sich dieser Rückstand in einen Vorsprung umwandeln.

"Ich denke schon, wir gehen in die richtige Richtung", erklärt Verstappen gegenüber 'Motorsport.com' auf seine WM-Chancen angesprochen. Das sei gar nicht der Rede wert. Sein Erfolg in der Saison 2020 werde vor allem davon abhängen, wie die Entwicklung unterm Jahr aussieht.

"Ich weiß mehr oder weniger [was wir vorhaben]. Ich hoffe einfach, dass es reichen wird." Denn 2020 wird ein entscheidendes Jahr für den Überflieger werden: Zum letzten Mal bekommt er die Chance, der jüngste Weltmeister aller Zeiten zu werden und Sebastian Vettels Rekord (23 Jahre und 134 Tage) zu brechen.

Außerdem wird Verstappens Red-Bull-Vertrag offiziell Ende der Saison auslaufen, er wird die Weichen seiner weiteren Karriere in den kommenden Monaten stellen müssen. "Es wird keine gravierenden Regeländerungen geben, daher können wir auf unserer Form aufbauen. Das sollte im zweiten Jahr mit Honda helfen."

Die Leistung des Antriebs sei von den Japanern mithilfe von drei Ausbaustufen 2019 "massiv" verbessert worden. "Ich denke, wir wissen, wo wir uns noch verbessern müssen. Das Auto haben wir bereits verbessert." Schon die ersten Rennen werden für ihn wichtig werden.

Bald wird sich herausstellen, ob Red Bull 2020 ein wahrer Titelkandidat sein wird oder wie auch in den Vorjahren zunächst eine Aufholjagd auf die Spitze starten wird müssen. "Wir wissen, dass wir von Beginn an dabei sein müssen, wollen wir um den WM-Titel kämpfen."

Er nimmt aus der Saison 2019 "sehr viele positive" Emotionen mit - was ihn persönlich als Fahrer betrifft, aber auch sein Team und die Abwicklung der Rennwochenenden. "Meine Konstanz war generell gut. Als Team haben wir einen guten Job gemacht."

Meist habe er in der abgelaufenen Saison die Ergebnisse "maximiert", ist Verstappen stolz. "Das war das Einzige, was wir machen konnten, als wir zu Beginn noch nicht um Siege kämpfen konnten." Mit dem dritten Platz beim Auftakt in Melbourne setzte er ein erstes Ausrufezeichen, drei Siege und weitere Podestplätze folgten.

Auch seine erste Pole-Position konnte Verstappen 2019 in Ungarn einfahren. Ein weiterer Meilenstein in der außergewöhnlichen Karriere des Niederländers. Folgt 2020 sein ganz großer Durchbruch? "Wenn wir unser Level weiter halten können, dann sollte das ein starkes Jahr werden."

Mit Bildmaterial von LAT.