2,11 Sekunden: Schnellster Mercedes-Boxenstopp im letzten Rennen

Mercedes durfte sich beim Saisonfinale in Abu Dhabi nicht nur über den Sieg von Lewis Hamilton freuen, sondern auch über den persönlich besten Boxenstopp der gesamten Saison. Valtteri Bottas' Reifen wurden in 2,11 Sekunden gewechselt. Teamchef Toto Wolff applaudiert.

"Das war ein spektakulärer Boxenstopp. Mit 2,11 Sekunden einer unserer schnellsten in dieser Saison." Wolff wollte sich selbst vom Geschick seiner Boxencrew überzeugen und beobachtete seine Mannschaft außerhalb der Box. "Ich bin dort gestanden, weil ich immer fasziniert bin von den Jungs und der Konstanz ihrer Stopps."

Zuvor gelang Mercedes in Frankreich in 2,24 Sekunden der bislang beste Stopp, gefolgt von Italien mit 2,28 Sekunden. An die Spitzenwerte der Konkurrenz kommt die Mannschaft von Wolff nicht heran. Das sei auch gar nicht das Ziel, erklärt der Wiener.

"Wir streben nicht danach, einen Boxenstopp-Rekord zu schlagen, denn dafür gibt es keine Punkte. Aber wir wollen natürlich möglichst konstante Stopps abliefern." Der aktuelle Rekord wurde von Red Bull in Brasilien in 1,82 Sekunden aufgestellt.

Die Österreicher geben seit dem Vorjahr den Ton in der Box an. Zum zweiten Mal in Folge gewann Red Bull den Award für den schnellsten Boxenstopp des Jahres. Mercedes gelang dieses Kunststück 2017, mit einem Boxenstopp in 2,02 Sekunden.

Neunmal gelang Red Bull der schnellste Stopp in einem Rennen 2019, ebenso neunmal Williams. Zweimal war McLaren ganz vorn und einmal Ferrari - Mercedes sucht man in dieser Wertung im sechsten Weltmeisterjahr vergeblich.

Mit Bildmaterial von LAT.