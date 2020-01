Alfa Romeo: Giovinazzi will 2020 "konstanter" werden

Alfa-Romeo-Pilot Antonio Giovinazzi startet 2020 in seine zweite volle Formel-1-Saison. Der Italiener erwartet, deutlich besser vorbereitet in Melbourne beim Saisonstart auf dem Grid zu stehen. "Ich habe viel gelernt in meiner ersten Saison", betont er gegenüber 'RaceFans.net'.

Bereits 2017 ist Giovinazzi im Grand Prix von Australien am Start gestanden, damals allerdings nur als Ersatz für den verletzten Pascal Wehrlein im Sauber. Zum dritten Mal wird er 2020 das Rennen bestreiten. Er hofft, einen besseren Saisonstart zu erwischen als im Vorjahr.

2019 konnte er sich in der ersten Saisonhälfte kaum gegen Teamkollegen Kimi Räikkönen behaupten, das Rennen in Belgien sei der Wendepunkt gewesen. In seinem Heimrennen in Italien folgten schließlich auch die ersten WM-Punkte mit Rang neun.

"Natürlich muss ich noch vieles verbessern", weiß der 26-Jährige. "Ich bin sicher, dass ich in der zweiten Saison in Melbourne deutlich besser vorbereitet bin als 2019." Sein Ziel für das bevorstehende Jahr ist klar: "Ich möchte konstant sein und jedes Wochenende in die Punkte fahren."

Das gelang ihm im Vorjahr nur viermal. Das Mittelfeld wird auch 2020 heiß umkämpft sein, besonders weil sich das Reglement nicht großartig verändert hat. "Die Autos werden recht ähnlich sein. Besonders im Mittelfeld wird es sehr eng zugehen. Das wird eine harte Saison."

