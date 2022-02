Alfa Romeo stellt Formel-1-Auto für 2022 nach dem ersten Test vor

Alfa Romeo wird sein neues Formel-1-Auto für die Saison 2022 erst nach dem ersten Vorsaisontest in Barcelona Ende des Monats offiziell vorstellen. Das Team bestätigte am Mittwoch, dass sein neues Auto, der C42, am 27. Februar präsentieren wird - zwei Tage nach dem Ende des ersten von zwei Wintertests.

Nach Angaben von Alfa Romeo wird der C42 am Morgen des 27. Februars (9 Uhr) "in seiner vollständigen Lackierung im Rahmen einer digitalen Präsentation" vorgestellt.

Damit hat das Team bestätigt, dass es den C42 beim ersten Test vor der Saison, der vom 23. bis 25. Februar auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanien stattfindet, in einer speziellen Lackierung einsetzen wird, bevor das endgültige Design enthüllt wird.

Alfa Romeo ist das nunmehr siebte Team, das seine Pläne für Launch seines neuen Herausforderers bekannt gegeben hat. Red Bull, Williams und Haas sind die einzigen Teams, die noch nicht verraten haben, wann sie ihre neuen Autos für 2022 vorstellen werden.

Das Team aus Hinwill hat sich für die neue Saison einer dezenten Namensänderung unterzogen, von Alfa Romeo Racing zu Alfa Romeo F1 Team, und wird weiterhin vom Mineralölkonzern Orlen, dem Sponsor von Ersatzfahrer Robert Kubica, gesponsert.

Es startet mit einer komplett neuen Fahrerpaarung in die Saison 2022, zu der der ehemalige Mercedes-Pilot Valtteri Bottas und Formel-2-Aufsteiger Guanyu Zhou gehören.

Beide Fahrer werden die Möglichkeit haben, das Auto während des Tests in Barcelona zu fahren, bevor es offiziell gelauncht wird, gefolgt vom zweiten Vorsaisontest in Bahrain am 10. und 12. März. Dort findet am 20. März das erste Rennen der Saison statt.

Bottas und Zhou ersetzen in der Saison 2022 das scheidende Duo Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi und werden versuchen, das Team neu zu beleben, nachdem es im Vorjahr in der Konstrukteurswertung auf den neunten Platz abgerutscht war.

Die Ankunft von Zhou wird dem Team dank des Sponsorings aus China zusätzliche finanzielle Unterstützung bringen, sodass es nahe an der Budgetgrenze arbeiten kann. Teamchef Frederic Vasseur sagte im Dezember, er glaube, dass dies zu einer "anderen Mentalität" in der Mannschaft führen werde.

Mit Bildmaterial von Alfa Romeo F1 Team.