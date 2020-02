AlphaTauri-Präsentation: Formel 1 2020 im Livestream

Aus Toro Rosso wurde AlphaTauri. Das umbenannte B-Team von Red Bull präsentiert am Freitagabend ab 20:00 Uhr sein Auto für die Formel-1-Saison 2020. Mit unserem kostenlosen Livestream verpassen Sie keine Sekunde des Launchs des neuen Boliden von Pierre Gasly und Daniil Kwjat.

Scuderia AlphaTauri: Mit diesem Namen will Red Bull keine Werbung für den gleichnamigen Stern im Sternbild Stier machen, sondern vielmehr für die firmeneigene Modemarke. Man darf gespannt sein, wie sich die Umbenennung auf die Lackierung des Autos auswirkt.

Der Neustart spiegelt sich auch in der Bezeichnung des Boliden wider, der auf den Namen AT01 hören wird. Antriebspartner ist wie schon in den vergangenen beiden Jahren Honda.

Sportlich will die Mannschaft rund um Teamchef Franz Tost an das erfolgreiche Jahr 2019 anknüpfen. Mit Platz sechs in der Konstrukteurswertung hatte Toro Rosso im vergangenen Jahr seine beste Platzierung egalisiert.

Mit Bildmaterial von LAT.