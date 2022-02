Alpine baut Formel-1-Team weiter um: Ex-Mercedes-Mann wird befördert

Die Umstrukturierung beim Formel-1-Team von Alpine geht weiter. Nachdem zuletzt bereits De-Facto-Teamchef Marcin Budkowski und der prominente Berater Alain Prost den Rennstall aus dem Renault-Konzern verlassen haben, wurden jetzt weitere personelle Veränderungen in der Chassisabteilung in Enstone offiziell bekannt gegeben.

Pat Fry, ein Urgestein des Formel-1-Engineering mit Vergangenheit bei McLaren und Ferrari, wird demnach vom Technischen Direktor zum CTO (Chief Technical Officer) befördert. Seine bisherige Position als Technischer Direktor übernimmt Matt Harman (bisher Engineering Director).

Alpine-CEO Laurent Rossi, der seit Budkowskis Abgang nicht nur die Automarke, sondern auch das Formel-1-Team interimistisch leitet, betrachtet die jüngste Umstrukturierung als "beträchtliche Stärkung" der Technikabteilung im britischen Enstone.

"Pat ist einer der erfahrensten Ingenieure in der Formel 1, während Matts Antrieb und Fachwissen entscheidend dafür sein werden, das Potenzial unserer Rennautos maximal auszuschöpfen", sagt Rossi - und betont dabei Harmans "einzigartigen Erfahrungsschatz", wenn es darum geht, Chassis- und Motorenentwicklung miteinander zu verknüpfen.

Harman war von 2011 bis 2018 leitender Ingenieur für das Design von Antriebsstrang und Kraftübertragung im Mercedes-Team (für das er insgesamt 18 Jahre gearbeitet hat) und soll dabei helfen, die Integration des in Frankreich entwickelten und gebauten Renault-Antriebs ins Chassis zu verbessern.

Pat Fry, lange Jahre bei McLaren, gilt als Urgestein in der Formel 1 Foto: Alpine

Alpine hat sich seit der Rossi-Übernahme als CEO das Ziel gesteckt, innerhalb von 100 Rennen zwar nicht zwangsläufig Weltmeister werden zu müssen, aber zumindest dazu in der Lage zu sein, um den WM-Titel zu kämpfen. Das wäre demnach spätestens am Ende der aktuellen Regelperiode im Jahr 2025 der Fall.

Um dieses Ziel nach drei fünften WM-Plätzen hintereinander zu erreichen, scheut Rossi nicht vor drastischen Umbauten im Team zurück, wie die vergangenen Wochen gezeigt haben. Fünfte Plätze seien "nicht das, was wir wollen", meinte er bereits Ende 2021 in einem Interview mit 'Motorsport-Total.com'.

Aber jetzt brauche es "den nächsten Schritt. Wir müssen eins der Topteams werden und dürfen nicht 'Best of the Rest' bleiben. Dafür bedarf es Veränderungen", stellt Rossi klar.

Was Alpine übrigens noch fehlt, ist ein Teamchef. Mit dieser Position wird seit Monaten Otmar Szafnauer (zuletzt Aston Martin) in Verbindung gebracht.

