Alpine bringt neue Teile zum zweiten Rennen der Formel 1 in Saudi-Arabien

Nachdem Alpine am vergangenen Wochenende beim Saisonauftakt der Formel 1 mit beiden Fahrern in die Punkteränge gefahren war, will der französische Rennstall an diesem Wochenende beim Grand Prix von Saudi-Arabien in Dschidda nachlegen. Dazu wird die Aerodynamik an den Autos von Fernando Alonso und Esteban Ocon angepasst, wie Technikchef Pat Fry erklärt.

"Da es sich um eine Strecke handelt, die wenig Abtrieb erfordert, werden wir an diesem Wochenende einen anderen Heckflügel einsetzen", so Fry vor dem zweiten Rennen der Formel 1 auf dem Jeddah Corniche Circuit.

"Außerdem wird Esteban nach den Problemen in der vergangenen Woche wieder mit der neuesten Spezifikation der Seitenkästen fahren", führt Fry weiter aus. Am Auto von Ocon waren im Freien Training von Bahrain Teile der Seitenkasten-Verkleidung weggeflogen. Da das Team keine Ersatzteile vor Ort hatte, musste das Auto des Franzosen auf einen früheren Stand zurückgerüstet werden.

Darüber hinaus gibt es bei Alpine in Saudi-Arabien keine konkreten Upgrades. "Aber wir werden im Freien Training einige interessante Tests durchführen, die uns Ideen für zukünftige Konzepte liefern werden", verrät Fry.

Das sei auch wichtig, wie Alonso anmahnt: "Der Wettbewerb in der Formel 1 findet nicht nur auf der Strecke statt, sondern auch abseits davon", weiß der Spanier. "In Enstone und Viry müssen wir uns auf das konzentrieren, was vor uns liegt, und weiterhin Updates für unsere Autos entwickeln, damit wir nicht nur dort bleiben können, wo wir sind, sondern auch einen Schritt nach vorne machen."

Der Saisonauftakt mit den Plätzen sieben (Ocon) und neun (Alonso) stimmt den Spanier aber zuversichtlich: "Beide Autos haben Punkte geholt, und das ist das Wichtigste für uns nach dem ersten Rennen. Vergangenes Jahr haben wir in Bahrain keine Punkte geholt. Das ist also schon eine Verbesserung."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.