Andreas Seidl: Daniel Ricciardo muss keinen Schritt mehr machen

Nach einem enttäuschenden Start in die Formel-1-Saison 2022 hat sich McLaren beim Grand Prix von Australien erstarkt zurückgemeldet. Lando Norris schaffte es in die Top 5, Daniel Ricciardo sammelte mit Platz sechs erste Punkte.

"Ich war nach Bahrain positiv gestimmt geblieben", verrät der Australier, der beim Saisonauftakt nur auf Rang 16 einlief und in Saudi-Arabien wegen eines technischen Defekts ausschied. "Ich hätte aber nicht gedacht, dass die Wende so rasch eintreten würde." Und das ausgerechnet bei seinem Heim-Grand-Prix.

Jetzt hofft er, genauso oder besser weiterzumachen. Dass Ricciardo das Potenzial hat und in seinem zweiten Jahr bei McLaren voll abgekommen ist, daran hegt Teamchef Andreas Seidl keine Zweifel: "Aus meiner Sicht muss er keinen mehr Schritt machen."

"Er hat vergangenes Jahr in der zweiten Saisonhälfte einen großen Schritt gemacht, nach den, sagen wir mal, anfänglichen Herausforderungen, einfach um sich an unser Auto und an das Team anzupassen. Und jetzt war es einfach wichtig, über den Winter auf diesem Fundament und diesem Schwung weiter aufzubauen."

Der Teamchef betont: "Für mich ist es wichtig, zwei starke Fahrer zu haben, und das haben wir, denn das ist wichtig für den Kampf um die Konstrukteursmeisterschaft." Dort hat sich McLaren nach dem Rennen in Melbourne auf Platz vier geschoben.

