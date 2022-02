Aston Martin zeigt echten AMR22: Testdebüt bereits am Freitag!

Nachdem Haas ein 3D-Rendering und Red Bull ein Showcar gezeigt hat, das selbst laut Aussage von Teamchef Christian Horner nicht viel mit dem RB18 zu tun hat, wie er beim Saisonauftakt in Bahrain an den Start gehen wird, wird Aston Martin am Donnerstagnachmittag das erste Team sein, das ein echtes Auto für die Formel-1-Saison 2022 präsentiert.

Gegen 15:00 Uhr soll der neue AMR22 am Sitz des gleichnamigen Sportwagenherstellers in Gaydon der Öffentlichkeit vorgestellt werden, und gleich tags darauf geht's mit der ersten Ausfahrt los. Aston Martin hat für Freitag die Rennstrecke in Silverstone für einen Filmtag gemietet, im Rahmen dessen das Auto seinen Shakedown erleben wird.

Sowohl Sebastian Vettel als auch Lance Stroll werden den AMR22 am Freitag in Silverstone testen. Allerdings sind im Rahmen von Filmtagen zu PR-Zwecken maximal 100 Kilometer erlaubt, und seitens Pirelli werden dafür auch spezielle Reifen zur Verfügung gestellt.

Für Aston Martin bedeutet der frühe Shakedown, dass die Ingenieure jetzt zwölf Tage Zeit haben, um etwaige "Kinderkrankheiten" auszusortieren und erste Daten auszuwerten, bevor es am 23. Februar in Barcelona mit dem ersten offiziellen Wintertest losgeht.

Profitieren könnte davon auch Mercedes, denn für den Motorenhersteller bedeutet der Shakedown den ersten Streckentest mit der Powerunit des Jahrgangs 2022. Das ist insofern relevant, als in der Formel 1 ab dieser Saison E10- statt E5-Benzin verwendet werden muss, also mit einem höheren Bioanteil (Ethanol).

Darüber hinaus wischt Aston Martin mit der Ankündigung Bedenken vom Tisch, wonach das Auto für den Barcelona-Test zu spät fertig werden könnte. Eine entsprechende Behauptung im Internet hatte das Team damals gegenüber 'Motorsport-Total.com' dementiert: "Die Arbeit an unserem 2022er-Formel-1-Auto schreitet gut voran, und es wird für den ersten Test in Barcelona bereit sein."

Der Aston Martin AMR22 ist damit das erste echte Formel-1-Auto 2022, das das Licht der Welt erblickt. Die Präsentation und Highlights aus den Pressekonferenzen gibt's am Donnerstagnachmittag im Liveticker auf Motorsport-Total.com.

Mit Bildmaterial von Aston Martin (Twitter).